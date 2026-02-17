Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, 3 şirket ile birlikte TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekir spor'a el konuldu. Operasyonun ardından kulübün son maçında sahadan 5-1'lik ağır yenilgiyle ayrılması kamuoyunda dikkat çekti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şirket ile Diyarbekir spor futbol kulübüne el konuldu.

Ayrıca 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konulurken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAHASINDA 5-1 DAĞILDI

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbekir spor, operasyon öncesindeki son maçında sahasında Ağrı spor'u konuk etti. Diyarbakır Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha'da oynanan mücadelede konuk ekip baştan sona üstün bir performans sergiledi.

Ağrı spor, etkili hücumlarla Diyarbekir spor savunmasını zorlayarak karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü Muhammed Eren kaydetti.

PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Bu sonuçla Ağrı spor puanını 26'ya yükselterek rakibini geride bıraktı. Diyarbekir spor ise 25 puanda kaldı ve play-off hattından uzaklaştı. Operasyonun ardından gelen bu farklı mağlubiyet, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.