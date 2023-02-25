Yarım kalan hesabı var! Jorge Jesus için Sevilla eşleşmesinin anlamı bambaşka

Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus için bambaşka anlamlar ifade ediyor. Portekizli hoca, 2014 yılında Benfica'yı çalıştırırken UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltılarda 4-2 mağlup olmuş ve kupaya uzanamamıştı. Deneyimli hoca, bu kez Fenerbahçe'nin başındayken rakip olduğu İspanyolları turnuvanın dışına iterek rövanşı almayı hedefliyor.

Avrupa Ligi B Grubu'nu Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'nın rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini 2008'de Şampiyonlar Ligi'nden elerken, 2014 yılında Jorge Jesus'un başında olduğu Benfica ise İspanyollar karşısında yıkımı yaşamıştı.

FENERBAHÇE, SEVILLA'YI ELEMİŞTİ

Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, zorlu rakiplerin bulunduğu son 16 turu kurasından Sevilla'yı çekti. Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Kadıköy'de 3-2 yendiği Sevilla'yı, İspanya'da seri penaltı atışları sonunda elemiş ve çeyrek finale yükselmişti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un 2014 yılındaki Benfica'sı ise aynı başarıyı yakalayamadı.

JORGE JESUS, RÖVANŞI ALMANIN PEŞİNDE

2014 yılında Jorge Jesus'un başında olduğu Benfica, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Sevilla karşısında yıkımı yaşamıştı. Portekiz ekibi, seri penaltı atışları sonunda rakibine kaybederek kupaya uzanamamıştı. Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Jesus, bu kez İspanyol devini turnuvanın dışına iterek rövanşı almak istiyor.