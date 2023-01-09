Yardım maçında bu yapılır mı Podolski! Hakeme hareketine tepkiler çığ gibi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, kendi düzenlediği yardım turnuvasındaki maçta bir pozisyon sonrası hakemle tartıştı ve oyundan atıldı. Yaşadığı olayın ardından eline aldığı şişenin içindeki suyu hakeme fırlatan Alman yıldızın bu hareketi tepki çekti.