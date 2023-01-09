Yardım maçında bu yapılır mı Podolski! Hakeme hareketine tepkiler çığ gibi
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, kendi düzenlediği yardım turnuvasındaki maçta bir pozisyon sonrası hakemle tartıştı ve oyundan atıldı. Yaşadığı olayın ardından eline aldığı şişenin içindeki suyu hakeme fırlatan Alman yıldızın bu hareketi tepki çekti.
37 yaşındaki Lukas Podolski kariyerine Polonya ekibi Gornik Zabrze'de sürdürüyor. Eski Galatasaraylı futbolcu, kendi adına düzenlediği yardım turnuvasında şok bir harekete imza attı.
OYUNDAN ATILDI
Schauinsland Reisen Cup adıyla yardım amaçlı bir salon futbol turnuvası düzenleyen Lukas Podolski,Rot-Wiess Essen'le oynanan yarı final maçında adeta çıldırdı. Bir pozisyonun ardından hakemle tartışan futbolcu oyundan atıldı.
SU FIRLATTI
Yaşanan olayın ardından sinirini alamayan Podolski, eline aldığı şişenin içindeki suyu hakeme fırlattı. Alman futbolcuya bu hareketi sonrası sosyal medyada tepki yağdı.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023