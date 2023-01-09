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Yardım maçında bu yapılır mı Podolski! Hakeme hareketine tepkiler çığ gibi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, kendi düzenlediği yardım turnuvasındaki maçta bir pozisyon sonrası hakemle tartıştı ve oyundan atıldı. Yaşadığı olayın ardından eline aldığı şişenin içindeki suyu hakeme fırlatan Alman yıldızın bu hareketi tepki çekti.

37 yaşındaki Lukas Podolski kariyerine Polonya ekibi Gornik Zabrze'de sürdürüyor. Eski Galatasaraylı futbolcu, kendi adına düzenlediği yardım turnuvasında şok bir harekete imza attı.

OYUNDAN ATILDI

Schauinsland Reisen Cup adıyla yardım amaçlı bir salon futbol turnuvası düzenleyen Lukas Podolski,Rot-Wiess Essen'le oynanan yarı final maçında adeta çıldırdı. Bir pozisyonun ardından hakemle tartışan futbolcu oyundan atıldı.

Yardım maçında bu yapılır mı Podolski! Hakeme hareketine tepkiler çığ gibi

SU FIRLATTI

Yaşanan olayın ardından sinirini alamayan Podolski, eline aldığı şişenin içindeki suyu hakeme fırlattı. Alman futbolcuya bu hareketi sonrası sosyal medyada tepki yağdı.

Yardım maçında bu yapılır mı Podolski! Hakeme hareketine tepkiler çığ gibi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Lukas Podolski Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ÖNDER ÇELİK:

6S NİN HARAM EKMEĞİNİ YEDİN Mİ BÖYLE OLUYOR.

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