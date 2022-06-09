Süper Lig ekibinin taraftarlarından Anıtkabir'e çıkarma! Yaptıklarıyla tüyleri diken diken ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig ekibinin taraftarlarından Anıtkabir'e çıkarma! Yaptıklarıyla tüyleri diken diken ettiler

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Kayserispor taraftarları sosyal medyada çok konuşulacak bir harekete imza attı. Çok sayıda Kayserispor taraftarı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anıtkabir'in önünde hep bir ağızdan Andımız okundu.

Kayserispor taraftarları sosyal medyada gündem oldu. Anıtkabir ziyaretinin hemen ardından toplu bir şekilde Andımız'ı okuyan taraftarların videosu sosyal medyada beğeni topladı.

BENZERİNİ DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Kayserispor taraftarları buna benzer bir davranışı 2018 yılında da tekrarlamıştı. Ankaragücü maçı için harekete geçen taraftarlar maç öncesinde Anıtkabir ziyaretinde bulunmuştu.

BU SEFER HEP BİR AĞIZDAN ANDIMIZ OKUNDU

Yukatel Kayserispor'un taraftarları Anıtkabir ziyaretinde hep bir ağızdan Andımız'ı okudu. Kameralara kaydedilen bu an sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Gürkan Byburtlu:

Fenerbahçe taraftarı her sene 2 kez yapar bunu biri 10 kasım biri 3 mayıs olmak üzere.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Samet Aslan:

Atatürk haksız degilmiş zamanında.....

Cevap Yaz 6 16 Yayından Kaldır
Hek Tor:

Önce üniversitesi, şimdi de futbol takımı taraftarları.... Kayseri''nin ezber bozuşudur bu, Kayseri''nin dirilişi... Helal olsun!

Cevap Yaz 21 81 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title