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Yaptıklarını unutmadılar! Hatay halkından Volkan Demirel'e alkışlı karşılama

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Hatay'daki anma törenine katılan iktidar ve muhalefet temsilcisi siyasetçilerin birçoğu protesto edilirken Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel alkışlarla karşılandı. Deprem günü ağlayarak yaptığı paylaşımlarla Hatay'daki yıkımı tüm Türkiye'ye duyuran ve bu sezon Hatayspor'u bırakmayarak kulübü ayakta tutan Demirel'e bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılında Hatay'da düzenlenen anma töreninde iktidar ve muhalefet parti temsilcileri protesto edilip yuhalanırken Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel alkışlarla karşılandı.

DEPREMDE YAPTIKLARINI UNUTMADILAR

Demirel'in deprem günü ağlayarak yaptığı paylaşımlarla Hatay'daki yıkımı tüm Türkiye'ye duyurmasına ve bu sezon Hatayspor'u bırakmayarak kulübü ayakta tutmasına bölge halkı kayıtsız kalmadı. Hataylılar, Demirel'i alkışlarla karşıladı.

SİYASİLER PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Hatay'daki anma törenine katılan iktidar ve muhalefet temsilcisi siyasetçilerin birçoğu protesto edilirken Demirel'in alkışlarla karşılanması ise dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Volkan Demirel Hatayspor Hatay Yerel Yaşam Politika Spor Haberler

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