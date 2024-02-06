Yaptıklarını unutmadılar! Hatay halkından Volkan Demirel'e alkışlı karşılama

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılında Hatay'da düzenlenen anma töreninde iktidar ve muhalefet parti temsilcileri protesto edilip yuhalanırken Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel alkışlarla karşılandı.

DEPREMDE YAPTIKLARINI UNUTMADILAR

Demirel'in deprem günü ağlayarak yaptığı paylaşımlarla Hatay'daki yıkımı tüm Türkiye'ye duyurmasına ve bu sezon Hatayspor'u bırakmayarak kulübü ayakta tutmasına bölge halkı kayıtsız kalmadı. Hataylılar, Demirel'i alkışlarla karşıladı.

SİYASİLER PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Hatay'daki anma törenine katılan iktidar ve muhalefet temsilcisi siyasetçilerin birçoğu protesto edilirken Demirel'in alkışlarla karşılanması ise dikkat çekti.