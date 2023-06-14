Yaprak dökümü başladı! Yıldız futbolcu Başakşehir'den resmen ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, kiralık sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Adnan Januzaj'ın kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı.
Süper Lig'de istediği sıralamayı tutturamayan ve gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
23 MAÇA ÇIKTI
İstanbul ekibiyle Başakşehir ile 23 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu mücadelelerde 3 gol ve 3 asist kaydetti.