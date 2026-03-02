Haberler

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zeka tahminine göre Galatasaray sezonu 81 puanla şampiyon tamamlayacak, Fenerbahçe ise 77 puanla ikinci olacak. Trabzonspor'un 68 puanla üçüncü, Beşiktaş'ın ise 64 puanla dördüncü sırada yer alması bekleniyor.

  • Galatasaray'ın sezonu 81 puanla zirvede tamamlaması tahmin edildi.
  • Fenerbahçe'nin sezonu 77 puanla ikinci sırada bitirmesi öngörüldü.
  • Trabzonspor'un 68 puanla üçüncü, Beşiktaş'ın 64 puanla dördüncü sırada yer alması tahmin edildi.

Euro Club Index verilerine göre Süper Lig'de sezon sonu tablosu için dikkat çeken bir tahmin yayımlandı. Yapay zeka modeli, takımların mevcut puan durumunu ve fikstür performanslarını baz alarak sezonu tamamlayacakları puanları hesapladı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Tahminlere göre Galatasaray sezonu 81 puanla zirvede tamamlayacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali, geçen hafta yüzde 62.5'ten 67.2'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin Antalyaspor beraberliğinin ardından ise bu oran yüzde 78.1 olarak güncellendi.

Fenerbahçe'nin sezonu 77 puanla ikinci sırada bitirmesi öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali Kasımpaşa beraberliği sonrası yüzde 37.5'ten 32.6'ya, Antalyaspor beraberliği sonrası ise yüzde 21.6'ya kadar geriledi. Trabzonspor'un 68 puanla üçüncü, Beşiktaş'ın ise 64 puanla dördüncü sırada yer alması tahmin edildi.

AVRUPA VE ORTA SIRA PROJEKSİYONU

Göztepe'nin 55, Başakşehir'in 54, Samsunspor'un 45 ve Kocaelispor'un 43 puanla üst sıralarda yer alacağı hesaplandı. Gaziantep FK'nın 41, Çaykur Rizespor ile Alanyaspor'un 40 puanda sezonu tamamlaması öngörüldü. Konyaspor 36, Antalyaspor ve Gençlerbirliği 34, Kayserispor ve Eyüpspor 32, Kasımpaşa 31 puanla alt sıralarda konumlandı.

DÜŞME HATTINDA KRİTİK TABLO

Karagümrük'ün sezonu 22 puanla son sırada tamamlaması tahmin edildi. Alt sıralardaki takımların mevcut puan durumuna göre kümede kalma mücadelesinin son haftalara kadar süreceği öngörüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Selim Demir:

yapay zeka ya gerek yok zaten şampiyon her zaman gs

Yorumsuz:

Fener bu kafayla yine boş geçecek

