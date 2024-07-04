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Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı

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Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. Lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evinize hoş geldin Dani" denildi.

17 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe İspanya Guiza Futbol Spor Haberler

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