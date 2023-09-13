Yamaç paraşütçüsü fındık tarlasına zorunlu iniş yaptı
Giresun'da yamaç paraşütçüsü Haluk Erdoğan'ın paraşütünde yaşanan sorun nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde fındık tarlasına iniş yapması anları kameraya yansıdı.
GİRESUN'da yamaç paraşütçüsü Haluk Erdoğan'ın, paraşütünde yaşanan sorun nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde fındık kurutulan harmana iniş yaptığı anlar, kamerayla görüntülendi.
Giresun Kalesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren Haluk Erdoğan, paraşütünde yaşanan sorun nedeniyle zorunlu iniş yapma durumunda kaldı. Erdoğan, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde fındık kurutulan harmana indi. Erdoğan'ın indiği anlar, aksiyon kamerasına yansıdı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yoldakilerin şaşkın bakışları arasında fındıkların üzerine iniş yapan Haluk Erdoğan'ın 'Kusura bakmayın fındığı inşallah kırıp, hasar vermedik' dediği duyuldu.