Yalıkavakspor yarın HC Byala ile EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Turu'nda karşılaşacak

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EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'nda Yalıkavakspor yarın Bulgaristan ekibi HC Byala ile karşılaşacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Eşleşmenin ikinci maçı da pazar günü aynı salonda oynanacak. Yalıkavakspor rakibine iki maç sonunda üstünlük sağlarsa adını üst tura yazdıracak. Hentbolda lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bodrum ekibi Yalıkavakspor Avrupa'da daha önce yarı finale yükselmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı