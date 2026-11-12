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Yalıkavakspor yarın HC Byala ile EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Turu'nda karşılaşacak

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Yalıkavakspor yarın HC Byala ile EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Turu'nda karşılaşacak
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Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Turu'nda yarın saat 17.00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda HC Byala ile karşılaşacak. Eşleşmenin ikinci maçı pazar günü aynı salonda oynanacak; Yalıkavakspor rakibine üstünlük sağlarsa adını üst tura yazdıracak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'nda Yalıkavakspor yarın Bulgaristan ekibi HC Byala ile karşılaşacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Eşleşmenin ikinci maçı da pazar günü aynı salonda oynanacak. Yalıkavakspor rakibine iki maç sonunda üstünlük sağlarsa adını üst tura yazdıracak. Hentbolda lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bodrum ekibi Yalıkavakspor Avrupa'da daha önce yarı finale yükselmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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