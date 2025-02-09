Yalıkavakspor, Görele Belediyespor'u Deplasmanda Mağlup Etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 30-27'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda 16-11 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 30-27 mağlup etti.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 16-11 önde bitirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında da deplasman ekibi üstünlüğünü korudu ve salondan 30-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Spor