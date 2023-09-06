Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, dünya bilek şampiyonu Gökhan Seven'i tebrik etti

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, dünya bilek şampiyonu Gökhan Seven'i ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Uçar, şampiyon sporcuyu başarılarından dolayı kutladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Avatar lakaplı dünya bilek şampiyonu ve milli sporcu Gökhan Seven'i tebrik etti.

Başkan Uçar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada "Kazakistan'da yapılan Paralimpik Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda sağ kolda Ermeni ve sol kolda Gürcü rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan hemşerimiz, gururumuz Gökhan Seven'i Belediyemiz 'de ağırladık. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu ile birlikte ziyaretimize gelen şampiyon sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." - ERZURUM