Yakın arkadaşı duyurdu: Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir menajeri devreye sokmuş

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan ve kısa sürede attığı gollerle takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Victor Osimhen için transfer iddiaları devam ediyor. Son iddia da yıldız futbolcunun yakın arkadaşından geldi.

ANINDA REDDETTİ

26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı kırmızılı kulübe büyük aidiyet duyarken ezeli rakipten gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE, BÜYÜK BİR MENAJERİ DEVREYE SOKTU"

Victor Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba, yıldız golcü için Fenerbahçe'nin yaptığı hamleyi duyurdu.

Buchi Laba, "Fenerbahçe, Osimhen'i ikna etmek için büyük bir menajeri devreye sokmuştu ama tüm girişimler anında reddedildi. Bu imkansız. Daha büyük ve daha iyi kulüpler onunla ilgileniyor. Karar sezon sonunda verilecek" dedi.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Şu ana kadar Galatasaray ile 33 maça çıkan Victor Osimhen 29 kez ağları havalandırdı, 6 kez de gol pası verdi. Golcü isim aynı zamanda 21 golle Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde.