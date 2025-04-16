Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 9 saatten fazla süredir devam ediyor

Kalp krizi sonrası ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama

Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Yakın arkadaşı duyurdu: Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir menajeri devreye sokmuş

Yakın arkadaşı duyurdu: Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir menajeri devreye sokmuş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Osimhen için Fenerbahçe'nin girişimlerinin olduğu öne sürüldü. Yıldız futbolcunun yakın arkadaşı Buchi Laba, Fenerbahçe'nin Osimhen'i ikna etmek için büyük bir menajeri devreye soktuğunu ancak girişimlerin reddedildiğini duyurdu. Laba, daha büyük ve daha iyi kulüplerin Osimhen ile ilgilenmekte olduğunu belirtti ve kararın sezon sonunda verileceğini ifade etti.

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan ve kısa sürede attığı gollerle takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Victor Osimhen için transfer iddiaları devam ediyor. Son iddia da yıldız futbolcunun yakın arkadaşından geldi.

ANINDA REDDETTİ

26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı kırmızılı kulübe büyük aidiyet duyarken ezeli rakipten gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE, BÜYÜK BİR MENAJERİ DEVREYE SOKTU"

Victor Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba, yıldız golcü için Fenerbahçe'nin yaptığı hamleyi duyurdu.

Buchi Laba, "Fenerbahçe, Osimhen'i ikna etmek için büyük bir menajeri devreye sokmuştu ama tüm girişimler anında reddedildi. Bu imkansız. Daha büyük ve daha iyi kulüpler onunla ilgileniyor. Karar sezon sonunda verilecek" dedi.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Şu ana kadar Galatasaray ile 33 maça çıkan Victor Osimhen 29 kez ağları havalandırdı, 6 kez de gol pası verdi. Golcü isim aynı zamanda 21 golle Süper Lig'de gol krallığı listesinin zirvesinde.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.