Yakakent'te Sağlıklı Yaşam İçin Spor Etkinliği Düzenlendi

Yakakent ilçesinde Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında isteyen herkes, Yakakent Spor Salonu'nda spor eğitmenlerinin gözetiminde spor yapabilecek. Kadınlar pazartesi-çarşamba, erkekler salı-perşembe günleri spor salonundan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ayrıca etkinlik için Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 17.30'da servisler kaldırılacak.