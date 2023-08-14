Yakakent'te Sağlıklı Yaşam İçin Spor Etkinliği Düzenlendi
Spor Haberleri
Yakakent ilçesinde Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında isteyen herkes, Yakakent Spor Salonu'nda spor eğitmenlerinin gözetiminde spor yapabilecek. Kadınlar pazartesi-çarşamba, erkekler salı-perşembe günleri spor salonundan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ayrıca etkinlik için Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 17.30'da servisler kaldırılacak.
Yakakent ilçesinde Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi.
Yapılan duyuruda, 21 Ağustos-10 Kasım tarihleri arasında isteyen herkesin Yakakent Spor Salonu'nda spor eğitmenlerinin gözetiminde 18.00-20.00 saatleri arasında spor yapabileceği belirtildi.
Spor salonundan belirtilen saatlerde pazartesi-çarşamba günleri kadınların, salı-perşembe günleri erkeklerin yararlanacağı, katılımın ücretsiz olacağı spor etkinlikleri için saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan ise servisler kaldırılacağı aktarıldı.