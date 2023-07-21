Yahyalıspor, yeni transferlerini tanıttı
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Süper Amatör Küme takımı Yahyalıspor, sezon öncesi yeni transferlerini tanıtmak için bir program düzenledi. Programa TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı da katıldı. Yahyalıspor, yeni sezon için Hasan Yazgan, Turgut Yetük, Mehmet Akbaş, Erdal Kartal, Mustafa Karakavak ve Osman Demirtaş'ı transfer etti.
Süper Amatör Küme takımı Yahyalıspor, sezon öncesi yeni transferlerini tanıtmak için toplandı.
Düzenlenen programa TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal da yer aldı. Yahyalıspor, yeni sezon için transfer ettiği oyuncuları da tanıttı. Yeni sezonda Hasan Yazgan, Turgut Yetük, Mehmet Akbaş, Erdal Kartal, Mustafa Karakavak ve Osman Demirtaş Yahyalıspor forması giyecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor