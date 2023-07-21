Yahyalıspor, yeni transferlerini tanıttı

Süper Amatör Küme takımı Yahyalıspor, sezon öncesi yeni transferlerini tanıtmak için bir program düzenledi. Programa TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı da katıldı. Yahyalıspor, yeni sezon için Hasan Yazgan, Turgut Yetük, Mehmet Akbaş, Erdal Kartal, Mustafa Karakavak ve Osman Demirtaş'ı transfer etti.