Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor'un yeni başkanı Ali Bal oldu.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) başarılı olamayarak küme düşen, sonrasında yönetim kurulunun istifa ettiği Yahyalıspor'da yeni başkan belli oldu. Genç iş adamı Ali Bal, kulübün yeni başkanı oldu. 27 yaşındaki genç Başkan Ali Bal, yeşil beyazlı takımı başarıya taşımak adına çaba sarf edeceklerini söyledi.

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Ali Bal, Yahyalıspor'un ilçeye yaraşır bir futbol oynayacağını ifade etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Ali Bal Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title