Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor formasını terleten Salifou Soumah'ın altyapısından yetiştiği kulübe Yahyalı'dan malzeme desteği yapıldı.

Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi ortaklaşa olarak Gine Cumhuriyeti'nde bulunan Academie Siak Foot takımına forma ve diğer futbol antrenman malzeme yardımı yaptı. Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin; "Bu yıl Salifou Soumah bizim formamızı terletti. Salifou sayesinde Gine Cumhuriyeti'nde bulunan Academie Siak Foot takımı ile sıcak ilişkiler gelişti. Bunun sonucunda Acedemie SF takımı ile kardeş takım olduk. Kaymakamımız Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bu kulüp için destek talebimiz oldu. Kaymakamımız 'Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük devletiz. Afrika ile de tarihi bağlarımız var. Unutulan bu bağları yeniden canlandırmalıyız' dedi. Kaymakam bey formanın üzerinde bulunan Türk ve Gine Bayrağına ayrıca teşekkür etti ve 'işte gönül fethi budur' dedi. Bize bu tarz girişimlerin yeni nesile örnek olacağını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Yine Belediye Başkanımız Esat Öztürk de bizi bu düşüncemizden dolayı kutladı. Afrika'da top oynayan bu kardeşlerimizin formasının üzerinde Türk bayrağının olması Türk Gine kardeşliğinden dem vurması bizim için paha biçilmez tanıtım ve sevgi bağıdır. Afrika bizim tarihten gelen kadim dostluğumuzun olduğu diyarlar. Bu vesile ile onların yüreklerine dokunabilirsek ne mutlu bize" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor