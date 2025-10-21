Yağmur Toylan, 2028 Olimpiyatları İçin Asansör Tırmanışında Hedef Belirledi

Annesinin teşvikiyle spor tırmanışa başlayan 17 yaşındaki Yağmur Toylan, branşında 2028 yılındaki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yağmur, annesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında başladığı tırmanışta bugüne kadar birçok derece elde etti.

Haftanın 6 günü yoğun antrenman programıyla çalışan milli sporcu Yağmur'un hedefi olimpiyatlara katılarak başarılı olmak.

Yağmur Toylan, Samsun'da 18-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda birinci oldu.

Milli sporcu Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefi doğrultusunda disiplinli çalıştığını söyledi.

Tırmanışın tüm vücut kaslarının güçlü olmasını gerektiren bir spor olduğunu belirten Yağmur, "Bu nedenle beslenmeme dikkat ediyorum. Yağ oranının, düşük kasların ise güçlü olması gerekiyor. Kaslarımın ince ama dayanıklı olmasına özen gösteriyorum." dedi.

En büyük desteği annesinden gördüğünü dile getiren Toylan, "Annem fizyoterapist. Evde ağrıların ve sakatlıklarım konusunda bana profesyonel destek veriyor. Fizyoterapiyi sevmemin sebeplerinden biri de spor fizyoterapisti olarak ilerlemek istemem." ifadelerini kullandı.

Toylan, bu güne kadar 20'den fazla birincilik, 10'un üzerinde ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini anlatarak şöyle devam etti:

"2019'da Balkan Şampiyonasına katıldım. Pandemi sürecinde performans düşüşü yaşadım ama sonrasında toparladım. Şimdi hedefim Avrupa, dünya kupalarına katılmak en büyük hayalim ise olimpiyatlar."

Annesinin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Toylan, "Annem benim en büyük destekçilerimden bir tanesi. Fizyoterapi olsun imkanlar olsun her zaman beni destekledi. Sakatlığım olduğunda ilk gittiğim kişi annem." diye konuştu.

"Hareket becerileri çok iyiydi"

Çocuk fizyoterapisti olan anne İmran Erkanat Toylan, "Kızımın hem spor hem meslek olarak bu alanda ilerlemesi bizi gururlandırıyor." dedi.

İmran Erkanat Toylan, kızının küçük yaşlarından beri tırmanışa ilgisinin olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Yağmur'un hareket becerileri çok iyiydi. Bu yeteneğini daha da güvenli hale getirmek için tırmanış sporuna yönlendirdim. Kızımın hem spor hem meslek olarak bu alanda ilerlemesi bizi gururlandırıyor."