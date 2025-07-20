Yağmur Denizli, K-1 Şampiyonu Olmayı Başardı

Kick boksun en zorlu branşlarından biri olan K-1 stilinde, 52 kilogram kategorisinde mücadele eden Yağmur Denizli, hem Dünya Kupası Şampiyonu hem de Türkiye Şampiyonu olarak adını zirveye yazdırdı.

Tüm yıl boyunca çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen genç sporcu Yağmur Denizli, 2025 sezonunu namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla birlikte Kick Boks Milli Takımı'na seçilen Yağmur, aynı zamanda Denizli'nin bu yılki tek milli sporcusu olmayı da başardı.

Henüz genç yaşında böylesine prestijli başarıları arka arkaya elde eden Yağmur Denizli, şimdi gözünü İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na dikti. Türk Bayrağını Avrupa arenasında dalgalandıracak olan Yağmur'un bu yolculuğu, hem ailesi hem de memleketi için ayrı bir gurur vesilesi oldu.

Başarı hikayesine bir başka anlam katan detay ise Yağmur Denizli'nin antrenörü olan Gökhan Denizli'nin aynı zamanda abisi olması. Milli sporcular yetiştiren ve Self Control Fight Academy'nin kurucusu olan Gökhan Denizli, bu özel başarıyı hem bir antrenör hem de bir ağabey olarak yaşamanın gururunu taşıyor. Gökhan Denizli, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Yağmur'un başarısı hem profesyonel hem de kişisel açıdan benim için çok değerli. Disiplinli çalışmayı hayat felsefesi haline getirdi. 52 kg K-1 stilinde Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazanmak kolay değil. Ama o her zorluğu cesaretle aştı. Yıllardır üzerinde çalıştığımız eğitim sistemimizin karşılığını bu şekilde almak bizi motive ediyor. Artık hedefimiz, Avrupa'da da şampiyonluk ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." - DENİZLİ