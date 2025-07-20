Yağmur Denizli, K-1 Şampiyonu Olmayı Başardı

Yağmur Denizli, K-1 Şampiyonu Olmayı Başardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç kick boks sporcusu Yağmur Denizli, K-1 stilinde 52 kg kategorisinde hem Dünya Kupası hem de Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. N amağlup sezon geçiren Denizli, Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katılmak için hazırlık yapıyor.

Kick boksun en zorlu branşlarından biri olan K-1 stilinde, 52 kilogram kategorisinde mücadele eden Yağmur Denizli, hem Dünya Kupası Şampiyonu hem de Türkiye Şampiyonu olarak adını zirveye yazdırdı.

Tüm yıl boyunca çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen genç sporcu Yağmur Denizli, 2025 sezonunu namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla birlikte Kick Boks Milli Takımı'na seçilen Yağmur, aynı zamanda Denizli'nin bu yılki tek milli sporcusu olmayı da başardı.

Henüz genç yaşında böylesine prestijli başarıları arka arkaya elde eden Yağmur Denizli, şimdi gözünü İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na dikti. Türk Bayrağını Avrupa arenasında dalgalandıracak olan Yağmur'un bu yolculuğu, hem ailesi hem de memleketi için ayrı bir gurur vesilesi oldu.

Başarı hikayesine bir başka anlam katan detay ise Yağmur Denizli'nin antrenörü olan Gökhan Denizli'nin aynı zamanda abisi olması. Milli sporcular yetiştiren ve Self Control Fight Academy'nin kurucusu olan Gökhan Denizli, bu özel başarıyı hem bir antrenör hem de bir ağabey olarak yaşamanın gururunu taşıyor. Gökhan Denizli, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Yağmur'un başarısı hem profesyonel hem de kişisel açıdan benim için çok değerli. Disiplinli çalışmayı hayat felsefesi haline getirdi. 52 kg K-1 stilinde Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazanmak kolay değil. Ama o her zorluğu cesaretle aştı. Yıllardır üzerinde çalıştığımız eğitim sistemimizin karşılığını bu şekilde almak bizi motive ediyor. Artık hedefimiz, Avrupa'da da şampiyonluk ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de Dürzi-Bedevi çatışması ateşkese rağmen sürüyor! Ülkenin tamamı tehlike altında

Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor! Tüm ülke risk altında
Camideki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Bıçağı boğazına saplıyor
Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

10 dakika arayla 2 büyük deprem! Ülkede tsunami uyarısı yapıldı
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda'dan haber var

Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda'dan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.