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Yağlıdere'de Saruhan Bolat Anısına Voleybol Turnuvası Düzenlendi

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Yağlıdere ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat anısına voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 6 takım katıldı ve ilk gün maçları oynandı.

Yağlıdere ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat anısına voleybol turnuvası organize edildi.

İlçe Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Bölgesel Amatör Lig takımlarından AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giydiği dönemde hayatını kaybeden Bolat anısına düzenlenen turnuvaya 6 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Albayrak, depremde vefat eden Botal'ı rahmetle andıklarını ifade etti.

Turnuvanın ilk gününde oynanan maçlarda Kerasus-Çayanspor'u 3-1, Emniyet-İmam Hatip Lisesini 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Spor
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