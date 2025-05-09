Yağlı Güreşlerde Başpehlivan Süleyman Başar
Balıkesir'de düzenlenen yağlı güreşlerde Süleyman Başar, Yalçın Öncül'ü yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı. Güreşlere 400 pehlivan katıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun desteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gömeç Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivanlığı Süleyman Başar elde etti.
Merhum iş insanı Ümit Topuz adına Ulubeyler Mahallesi'nde organize edilen güreşlere yanı sıra "minikler", "teşvik", "tozkoparan", "deste", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" çeşitli yaş gruplarında 400 pehlivan katıldı.
Başpehlivanlığı rakibi Yalçın Öncül'ü mağlup eden Süleyman Başar kazandı.
Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlattı.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Spor