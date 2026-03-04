Haberler

Yağız Kaan Erdoğmuş, usta isimlerle beraber TePe Sigeman Satranç Turnuvası'na katılacak

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, 1-7 Mayıs tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek TePe Sigeman Satranç Turnuvası'nda dünya 1 numarası Magnus Carlsen ile mücadele edecek.

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, 1-7 Mayıs tarihlerindeki TePe Sigeman Satranç Turnuvası'nda dünya 1 numarası Magnus Carlsen'in de aralarında bulunduğu oyuncularla karşılaşacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre İsveç'in Malmö kentindeki organizasyon, bu yıl 31. kez düzenlenecek.

Satranç takviminin prestijli organizasyonlarından biri olan turnuvada, dünya sıralamasında ilk 5'te yer alan Magnus Carlsen ve Nodirbek Abdusattorov'un da aralarında bulunduğu 8 GM mücadele edecek.

14 yaşındaki dünya 37 numarası Yağız Kaan da usta isimlerle 7 tur boyunca hamle yapacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
