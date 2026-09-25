Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE Excellence Awards'ta Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ödülünü kazandı

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Milli satranççı Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Excellence Awards'ta "Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" ödülünü kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre FIDE Excellence Awards'ta satranç dünyasında son iki yılın başarılı sporcu, organizasyon ve projeleri ödüllendirildi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası alanda sergilediği başarılı performansla ""Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye Satranç Federasyonu da milli sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA