Yabancı kuralı hakkında konuşan Dursun Özbek: Bir kulüp hariç herkes aynı fikirde

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Çoğunluğun aynı fikirde olduğunu belirten Özbek, "Bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancı sınırının kalkmasını istiyor." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bugün kritik toplantıda bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir kulüp hariç tüm takımların yabancı sınırının kalkmasını istediğini söyledi.

BİR KULÜP HARİÇ HERKES AYNI FİKİRDE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı kuralı ile ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. A Spor'a konuşan Özbek, "Bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancı sınırının kalkmasını istiyor" sözlerini kullandı.

TFF, AY SONUNDA KARAR VERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni yabancı kuralına bu ay sonuna kadar karar vereceklerini söylemişti.