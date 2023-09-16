Y. Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli maçı tribünden takip etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, başkan Murat Sancak ile birlikte tribünden maçı takip etti. Balotelli, tribüne çıkana kadar taraftarlarla öz çekim yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, maçı başkan Murat Sancak ile birlikte tribünden takip ediyor.

Y. Adana Demirspor, ligin 5.haftasında evinde Pendikspor'u konuk ediyor. Mavi-lacivertlilerin yeni golcüsü Mario Balotelli maçı başkan Murat Sancak ile birlikte tribünden takip etti. Öte yandan Mario Balotelli tribüne çıkana kadar birçok taraftar ile öz çekim yaptı. - ADANA