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Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı

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Real Madrid, gelecek sezon için teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşma sağladı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Carlo Ancelotti'nin yerine gelecek sezon Xabi Alonso'nun göreve başlayacağı belirtildi. Alonso'nun mart ayından bu yana Leverkusen'in yeni sözleşme baskısını geri çevirdiği ve Real Madrid ile el sıkıştığı ifade edildi.

İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile gelecek sezon için anlaşma sağladı. İspanyol Relevo'dave AS'ta yer alan haberlerde; Carlo Ancelotti'nin sezonun devamında ligde bir mucizeyi başaramaması durumunda Xabi Alonso göreve başlayacak.

Alonso'nun mart ayından bu yana Leverkusen'in yeni sözleşme baskısını geri çevirdiği ve Real Madrid ile el sıkıştığı belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Xabi Alonso'ya çok güvendiği ve yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetme konusunda yeteneğine inandığı kaydedildi.

REAL MADRID'DE ANTRENÖRLÜK YAPTI

Xabi Alonso'nun 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına geçeceği kaydedildi. Alonso, futbolculuk kariyerinde 2009-2014 arası Real Madrid forması giymiş ve ardından 2018/19 sezonunda antrenörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başlamıştı.

Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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