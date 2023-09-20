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Wuhan Three Towns, Urawa Red Diamonds ile berabere kaldı

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Çin Ligi Şampiyonu Wuhan Three Towns, Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Urawa Red Diamonds'ı kendi evinde ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Çin Ligi Şampiyonu Wuhan Three Towns, Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Urawa Red Diamonds'ı kendi evinde ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Tarihinde ilk kez Asya Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Çin şampiyonu Wuhan, turnuvanın son şampiyonu Japon ekibi Urawa Red Diamonds karşısında 2 kez öne geçtiği mücadelede 1 puanla sahadan ayrıldı. Wuhan'ın golleri 10'uncu dakikada Zhang Xiaobin ve 62'nci dakikada Davidson'dan gelirken, Urawa Red Diamonds'ın gollerini 55'inci dakikada Bryan Linssen ve 90+4'üncü dakikada Jose Kante kaydetti.

Brezilya, Arjantin, Portekiz gibi önemli ligleri de yayınlanan D-Smart ve D-Smart GO'da Asya Kupaları heyecanını sezon boyunca ekranlara taşıyacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan Asya Futbol Spor Haberler

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