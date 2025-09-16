WTT Cappadocia 2025 Masa Tenisi Şampiyonası Nevşehir'de Başladı

Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nun (WTT) faaliyet programında yer alan "WTT Cappadocia 2025 Büyükler Masa Tenisi Şampiyonası" Nevşehir'de başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kapalı spor salonunda oynanan müsabakalarla start alan şampiyonaya başta Japonya, Güney Kore, Çin ve Fransa olmak üzere toplam 30 ülkeden 250 sporcu katılıyor. Bölgenin uluslararası alanda tanıtımına da katkı sunması beklenen organizasyon, sporseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Şampiyonanın açılış karşılaşmaları bayanlar kategorisinde oynandı. İspanyol sporcu Eugenia Sastre ile İranlı Fatemeh Kalantari arasındaki mücadele nefes keserken, Azerbaycanlı Laman Abdulhamidov ile İranlı Mahshid Asthari de turnuvanın ilk gününde sahaya çıkan isimler oldu.

Şampiyona boyunca hem erkekler hem bayanlar kategorisinde farklı yaş ve klasmanlarda çok sayıda müsabaka yapılacak. Nevşehir'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda sporcular, Cappadocia'nın eşsiz coğrafyasında düzenlenen çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere de katılacak.

WTT Cappadocia 2025 Büyükler Masa Tenisi Şampiyonası, Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek. - NEVŞEHİR