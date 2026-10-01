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WTA 125 Adana Open'da Çağla Büyükakçay, İtalyan Stefanini'ye yenilerek elendi

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WTA 125 Adana Open'da Çağla Büyükakçay, İtalyan Stefanini'ye yenilerek elendi
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WTA 125 Adana Open'da ana tablo tekler son 16 turunda milli sporcu Çağla Büyükakçay, İtalyan Lucrezia Stefanini'ye 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Turnuvada diğer maçlar tamamlanırken çeyrek finale yükselen sporcular ve çiftler belirlendi; organizasyon 4 Ekim'de sona erecek.

Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ve çiftler son 16 turu maçları tamamlandı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler son 16 turunda milli sporcu Çağla Büyükakçay, İtalyan Lucrezia Stefanini'ye 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Turnuvada İtalyan Stefanini ile Rus Erika Andreeva, Fransız Lois Boisson, Hırvat Antonia Ruzic, Rus Elena Pridankina, Fransız Anna Blinkova, Sırp Teodora Kostovic ve Fransız Leolia Jeanjean maçları kazanarak çeyrek finale yükseldiler.

Çiftler son 16 turunda da rakiplerini yenen Polonyalı Weronika Falkowska ve ABD'li Alana Smith, Fransız Carole Monnet ve Arjantinli Julia Riera ile İtalyan Angelica Moratelli ve Çekyalı Vendula Valdmannova çifti bir üst tura yükseldi.

Organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek

Kaynak: AA
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