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Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün gece uçakla İstanbul'a gelen 29 yaşındaki forvet, bugün hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Weghorst; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Daha sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen Weghorst, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kocadağ ile Kazancı, Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Wout Weghorst'e Beşiktaş formasıyla başarılar diledi.

Hollandalı forvete 2022-2023 sezonu için 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve ayrıca 200 bin Euro performans primi ödeneceği açıklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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