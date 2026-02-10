Yelken: Wingfoil Dünya Kupası

Yelken sporunda Wingfoil Dünya Kupası'nın açılış etabı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Hong Kong Stanley Main Beach'te gerçekleştirilen Wingfoil Dünya Kupası'nın açılış etabında erkekler 19 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Tan Güner genel sıralamada 4'üncü, aynı kategoride Talha Nasuh Üner ise 5'inci olmayı başardı.

Wingfoil kadınlar sınıfında mücadele eden ay-yıldızlı sporculardan Asya Anastasiya Varıcıoğlu ise genel sıralamada 10'uncu sırada yer aldı.

Wingfoil Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışları, 16-20 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Silvaplana kentinde düzenlenecek.