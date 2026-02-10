Haberler

Yelken: Wingfoil Dünya Kupası

Yelken: Wingfoil Dünya Kupası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Wingfoil Dünya Kupası'nın açılış etabı, Hong Kong'da düzenlendi. Türkiye'den Tan Güner 19 yaş altı erkekler kategorisinde 4'üncü, Talha Nasuh Üner ise 5'inci oldu. Kadınlar sınıfında Asya Anastasiya Varıcıoğlu genel sıralamada 10'uncu sırayı elde etti.

Yelken sporunda Wingfoil Dünya Kupası'nın açılış etabı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Hong Kong Stanley Main Beach'te gerçekleştirilen Wingfoil Dünya Kupası'nın açılış etabında erkekler 19 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Tan Güner genel sıralamada 4'üncü, aynı kategoride Talha Nasuh Üner ise 5'inci olmayı başardı.

Wingfoil kadınlar sınıfında mücadele eden ay-yıldızlı sporculardan Asya Anastasiya Varıcıoğlu ise genel sıralamada 10'uncu sırada yer aldı.

Wingfoil Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışları, 16-20 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Silvaplana kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti