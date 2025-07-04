Wimbledon'da Zeynep Sönmez Tarih Yazdı, Çiftlerde Elendi
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkarak tarihi bir başarı elde etti, ancak kadınlar çiftlerde ikinci turda elendi.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.
Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda havlu attı.
Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor