Wimbledon'da video ile inceleme dönemi

Wimbledon bu yıl, hakem kararlarına itiraz için Video İnceleme Teknolojisini kullanmaya başlayacak. Oyuncular, belirli durumlarda puan sonrasında inceleme talep edebilecek.

Bu yıl 139.'su düzenlenecek Wimbledon'da hakem kararlarına yönelik yeni bir uygulama devreye giriyor. Turnuva organizasyonu, Video İnceleme Teknolojisi'nin bu sezon itibarıyla kullanılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, oyuncuların hakem tarafından verilen belirli kararlara puanın sona ermesinin ardından itiraz edebileceği ve inceleme talebinde bulunabileceği belirtildi. Oyuncuların, puan sonrasında oyunu hemen durdurmaları veya puanın tamamlanmasının ardından inceleme hakkını kullanabilecekleri ifade edildi.

Söz konusu sistem turnuvanın öne çıkan kortlarında uygulanacak. Merkez kortun başta olacağı şekilde 1, 2, 3, 12 ve 18 numaralı kortlarda Video İnceleme Teknolojisi devrede olacak.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olarak sahne alacak organizasyon, bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
