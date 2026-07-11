Wimbledon kadınlarda şampiyon Linda Noskova oldu
Wimbledon tek kadınlar finalinde Linda Noskova, Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.
Wimbledon tek kadınlar finalinde Linda Noskova, Karolina Muchova'yı yenerek, ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.
Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Linda Noskova ile Karolina Muchova kozlarını paylaştdı. Çek tenisçiler
finalinde Noskova, rakibini 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. 21 yaşındaki sporcu böylece kariyerinin ilk grand slam tekler şampiyonluk kupasına kaldırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı