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Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner ile karşılaşacak. Kadınlarda ise Karolina Muchova, Naomi Osaka'yı eleyerek yarı finale çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic, 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, çeyrek final karşılaşmalarıyla sürdü.

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic, çeyrek finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile kozlarını paylaştı.

5 saat 15 dakika süren maçta 39 yaşındaki tenisçi, rakibini 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken bu müsabaka, organizasyonun en uzun çeyrek final maçı olarak kayıtlara geçti.

Djokovic, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile karşı karşıya gelecek.

Karolina Muchova yarı finalde

Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 9 numarası Karolina Muchova, 14 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile çeyrek finalde karşılaştı.

Çek sporcu Muchova, Japon rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek yarı finale çıktı.

Osaka, dördüncü turda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Karolina Muchova, yarı finalde ABD'li Coco Gauff ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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