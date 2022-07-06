Wimbledon'da büyük skandal! İbadet için de kullanılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar

Wimbledon'da yaşanan skandal olay İngiltere'de gündem oldu. İbadet, meditasyon ve dinlenmek için hazırlanan özel odaları taraftarların farklı amaçlar için kullandığı ortaya çıktı.

ODADAN SESLER GELİYOR

Dailystar'da yer alan habere göre, stadyumda çalışan güvenlik görevlileri, ibadet ve dinlenmek amacıyla kullanılan odadan gelen sesler üzerine içeri girmek istediklerini ancak tam o esnada odadan cinsel ilişkiye giren bir çiftin çıktığını belirtti. Bir tenissever de kalabalıktan kaçmak ve kafa dinlemek için bir odaya girdiğini, ancak yan tarafta cinsel ilişkiye giren çiftlerin sesini duyduğunu belirtti.

POLİS DEVRİYE SAYISINI ARTIRDI

Turnuva başlamadan önce stadın bulunduğu köyün sakinleri, taraftarlardan ulu orta ve aşırı ses çıkararak cinsel ilişkiye girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Polis de taraftarların park gibi halka açık yerlerde cinsel ilişkiye girmemeleri için bu sene devriye sayısını artırdı.

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