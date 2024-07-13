Wimbledon'da Barbora Krejcikova şampiyon oldu
Çek tenisçi Barbora Krejcikova, İtalyan rakibi Jasmine Paolini'yi mağlup ederek Wimbledon tek kadınlar finalinde şampiyon oldu.
Wimbledon tek kadınlar finalinde Çek tenisçi Barbora Krejcikova, İtalyan rakibi Jasmine Paolini'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek tenisçi Barbora Krejcikova ile İtalyan raket Jasmine Paolini karşı karşıya geldi. İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 alarak maçı 2-1 kazandı ve ilk şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL