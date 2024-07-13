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Wimbledon'da Barbora Krejcikova şampiyon oldu

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Çek tenisçi Barbora Krejcikova, İtalyan rakibi Jasmine Paolini'yi mağlup ederek Wimbledon tek kadınlar finalinde şampiyon oldu.

Wimbledon tek kadınlar finalinde Çek tenisçi Barbora Krejcikova, İtalyan rakibi Jasmine Paolini'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek tenisçi Barbora Krejcikova ile İtalyan raket Jasmine Paolini karşı karşıya geldi. İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 alarak maçı 2-1 kazandı ve ilk şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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