Wimbledon'da Barbora Krejcikova şampiyon oldu

Wimbledon tek kadınlar finalinde Çek tenisçi Barbora Krejcikova, İtalyan rakibi Jasmine Paolini'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek tenisçi Barbora Krejcikova ile İtalyan raket Jasmine Paolini karşı karşıya geldi. İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 alarak maçı 2-1 kazandı ve ilk şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL