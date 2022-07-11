William Carvalho'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran sosyal medya hamlesi
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Galatasaray'ın transfer listesindeki William Carvalho, sarı-kırmızılı takımın Porto'dan transfer ettiği Sergio Oliveira'nın fotoğrafına yorum yaptı. Vatandaşının Galatasaray formalı fotoğrafına emoji gönderen Carvalho'nun bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer listesinin ilk sıralarında yer alan William Carvalho, sosyal medyadan yaptığı hamle ile dikkat çekti.
OLIEVEIRA'NIN FOTOĞRAFINA YORUM YAPTI
Portekizli yıldız, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılı formayla paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. 30 yaşındaki ön liberonun bu hareketi taraftarı heyecanlandırırken, transfer görüşmelerinden çıkacak sonuç merak ediliyor.
IDRISSA GUEYE DE GALATASARAY'IN HEDEFİNDE
Ön libero pozisyonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Carvalho'nun yanı sıra Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Idrissa Gueye ile de ilgileniyor.
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