Wilfried Zaha, Lyon'a transfer oluyor
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Wilfried Zaha, Fransız ekibi Lyon'a transfer oluyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Lyon'a gidecek. Zaha'nın maaşının yarısını Galatasaray, yarısını da Lyon karşılayacak. İmza için Fransa'ya giden Zaha'nın transferinin resmen açıklanması bekleniyor.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oluyor. Wilfried Zaha, satın alma opsiyonu olmadan Lyon'a kiralık olarak transfer olacak.
Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı. 31 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında Fransız ekibinin başarısı için ter dökecek.
15 GOLE KATKI VERDİ
Wilfried Zaha, Galatasaray formasını 43 maçta giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.