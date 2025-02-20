Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında bomba itiraf

Kısa bir süre önce Lyon ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Galatasaray'ın MLS ekibi Charlotte FC'ye gönderdiği Wilfried Zaha, Türkiye transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NE KADAR İYİ OLDUĞUMU SAHADA KANITLAYACAĞIM"

Kişisel özelliklerinden bahseden Zaha, "Ben çok konuşan biri değilim, benim olayım örnek olarak liderlik etmeye çalışmak. Ne kadar iyi olduğum ya da ne yapacağım konusunda gevezelik etme, suçlama ve konuşma eğiliminde değilim çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabilmemin tek yolu sahada olmak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Charlotte FC'ye transfer sürecini açıklayan Zaha, "Yatmadan önce YouTube'da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. İlk yaptığım buydu ve sonra konuşmalar yapmak bana mantıklı geldi" sözlerini sarf etti.

"HERKES 'NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN?' DEDİ"

Kariyer tercihleri hakkında konuşan Zaha, "Kariyerimin gidişatına ve gittiğim yerlere bakacak olursak; Türkiye'ye gittim, herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; asla kimseyi takip etmem" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY RAKAMLARI

2023 yazında İngiliz ekibi Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıktı ve 10 gol 5 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk yarısını ise Lyon'da kiralık geçirmişti.