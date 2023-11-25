Wilfried Zaha, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki 5. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Alanyaspor maçında attığı gole Süper Lig'deki 5. golü kaydetti. Zaha'nın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 4. golünü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha attı. Maçın 70. dakikasında sol tarafta topu alan Zaha rakiplerini çalımlayıp ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada 4 gol kaydeden 31 yaşındaki futbolcu ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı. Fildişi Sahilli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Wilfried Zaha'nın yerine 73. dakikada Tete oyuna dahil oldu. - İSTANBUL