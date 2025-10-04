Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlandı ve mücadelenin 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Bir pozisyonda defansın arkasına uzun atılan pasta koşu yaparken sakatlanan Singo, bir süre sahada kendini denedi. Daha sonra müsabakanın 24. dakikasında topu taca atan 24 yaşındaki futbolcu, saha kenarına geldi. Wilfried Singo'nun yerine 26. dakikada Macar futbolcu Roland Sallai oyuna dahil oldu. - İSTANBUL