Haberler

Wilfried Singo, Beşiktaş Derbisinde Sakatlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 26. dakikada oyundan alındı. Singo, uzun topa koşarken sakatlandı ve yerine Roland Sallai girdi.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlandı ve mücadelenin 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Bir pozisyonda defansın arkasına uzun atılan pasta koşu yaparken sakatlanan Singo, bir süre sahada kendini denedi. Daha sonra müsabakanın 24. dakikasında topu taca atan 24 yaşındaki futbolcu, saha kenarına geldi. Wilfried Singo'nun yerine 26. dakikada Macar futbolcu Roland Sallai oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.