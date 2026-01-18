Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

Beşiktaş, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığı sakatlık sonrası yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Ndidi'nin tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris), Nijerya Milli Takımı Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Ndidi'nin tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
