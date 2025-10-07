Haberler

West Ham United'dan Barış Alper için dev teklif hazırlığı

West Ham United'dan Barış Alper için dev teklif hazırlığı
İngiliz ekibi West Ham United, Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maçta performansıyla dikkat çeken Barış Alper'i transfer etmek için harekete geçti. Devre arasında gerçekleşmesi planlanan transferde West Ham United, Barış Alper için 40 milyon euro'yu gözden çıkarmaya hazır.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yendiği maçta Barış Alper Yılmaz'ı yakın takibe alan İngiliz ekibi West Ham United, transfer için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor.

40 MİLYON EURO

West Ham United, milli futbolcu Barış Alper için kapıyı 40 milyon euro'dan çalmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki oyuncuyu hücum hattının sol bölgesine düşündüğü ve bu transferde istekli olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 8 maça çıkan Barış Alper bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, için yaz aylarında Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euro'luk rekor bonservis teklifini "50 milyon euro'dan aşağıya olmaz." diyerek geri çevirmişti.

