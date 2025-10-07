West Ham United'dan Barış Alper için dev teklif hazırlığı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yendiği maçta Barış Alper Yılmaz'ı yakın takibe alan İngiliz ekibi West Ham United, transfer için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor.

40 MİLYON EURO

West Ham United, milli futbolcu Barış Alper için kapıyı 40 milyon euro'dan çalmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki oyuncuyu hücum hattının sol bölgesine düşündüğü ve bu transferde istekli olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 8 maça çıkan Barış Alper bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, için yaz aylarında Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euro'luk rekor bonservis teklifini "50 milyon euro'dan aşağıya olmaz." diyerek geri çevirmişti.