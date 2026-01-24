Sneijder'in sorulan soruya verdiği yanıt Galatasaray taraftarını mest etti

Wesley Sneijder'in "Inter mi, Ajax mı, Galatasaray mı?" sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SNEIJDER'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder'e, kariyerinde forma giydiği kulüpler arasından "Inter mi, Ajax mı, Galatasaray mı? Bu takımlardan hangisini kariyerinden çıkarmak isterdin?" sorusu yöneltildi. Sneijder, soruya ilk olarak "Galatasaray" yanıtını verdi.

'ŞAKA ŞAKA' DEYİP AJAX DEDİ

Hollandalı futbolcu, cevabının hemen ardından "şaka şaka" diyerek sözlerini düzeltti ve tercihini Ajax'tan yana kullandı. Sneijder'in bu anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Sneijder'in yanıtı, futbolseverler arasında konuşulan başlıklar arasına girerken, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.