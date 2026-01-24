Haberler

Sneijder'in sorulan soruya verdiği yanıt Galatasaray taraftarını mest etti

Güncelleme:
Eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in kariyerinden bir takım çıkaracak olsaydın bu hangi takım olurdu sorusuna verdiği yanıt Galatasaray taraftarını mest etti.

  • Wesley Sneijder, kariyerinde forma giydiği kulüpler arasından 'Inter mi, Ajax mı, Galatasaray mı?' sorusuna ilk yanıt olarak 'Galatasaray' dedi.
  • Wesley Sneijder, 'Galatasaray' yanıtının ardından 'şaka şaka' diyerek tercihini Ajax olarak değiştirdi.
  • Wesley Sneijder'in bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Wesley Sneijder'in "Inter mi, Ajax mı, Galatasaray mı?" sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SNEIJDER'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder'e, kariyerinde forma giydiği kulüpler arasından "Inter mi, Ajax mı, Galatasaray mı? Bu takımlardan hangisini kariyerinden çıkarmak isterdin?" sorusu yöneltildi. Sneijder, soruya ilk olarak "Galatasaray" yanıtını verdi.

'ŞAKA ŞAKA' DEYİP AJAX DEDİ

Hollandalı futbolcu, cevabının hemen ardından "şaka şaka" diyerek sözlerini düzeltti ve tercihini Ajax'tan yana kullandı. Sneijder'in bu anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Sneijder'in yanıtı, futbolseverler arasında konuşulan başlıklar arasına girerken, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıuğur yeni:

hala unutabilmiş değiliz seni hala arıyoruz seni

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

