Weghorst resmen ayrıldı! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek para

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un sözleşmesi resmen feshedildi. Manchester United'a transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcudan siyah-beyazlıların kasasına 2 milyon 825 bin euro para girecek.

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

BURNLEY 2 MİLYON 825 BİN AVRO ÖDEYECEK

Beşiktaş'ta Weghorst ayrılığı resmileşti. Dün yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrılmıştı. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin euro ödeyecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 avro fesih bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verdi.