Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi canlı yayında aldatan ve boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devem ediyor.

Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde değerlendirildi.

3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.

30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç.

20 milyon euro PSG'ye transferden elde edilen kazanç.

Üç malikaneleri var: İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te. Toplamda yakalşık 10 milyon Euro değerinde.

1 milyon euro civarında üç lüks araç.

Icardi'nin şu anda oynadığı kulüp Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı.

YARISINI İSTİYOR

İkilinin bugüne kadarki toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. İddialar ise Wanda'nın Icardi'den ayrılmak için en az 38.5 milyon euro istediği yönünde.