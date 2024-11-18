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Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini talep ediyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi canlı yayında aldatan ve boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devem ediyor.

Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde değerlendirildi.

  • 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.
  • 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç.
  • 20 milyon euro PSG'ye transferden elde edilen kazanç.
  • Üç malikaneleri var: İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te. Toplamda yakalşık 10 milyon Euro değerinde.
  • 1 milyon euro civarında üç lüks araç.
  • Icardi'nin şu anda oynadığı kulüp Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı.

YARISINI İSTİYOR

İkilinin bugüne kadarki toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. İddialar ise Wanda'nın Icardi'den ayrılmak için en az 38.5 milyon euro istediği yönünde.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıDemir Seymen:

ben olsam bir lira vermem o karıya , malı mülkü herseyi satar kripto yapar , kumarda kaybettim der çıkarım

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Galatasaray üstlenir nafakayı. Nede olsa İcardi gözbebekleri, boynuzları takmış olsa bile

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme117
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Haber Yorumlarıgökhan kekik:

adam koştursun kendini yırttsın para kazansın bir tane kadın gelip servetinin yarısını istesin. ne güzel dünya

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıorhan duz:

Aşk hikaye olmuş herkes dümen peşinde eş seçerken karpuz seçer gibi iyice kontrol edin defolu çıkıyor genelde işte böyle syorlar

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Cinconlar için sorun bile değil. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan milli geyiklerini korumak ve onu cinconlu bir kızla everip, gerdek gecesi öncesi bir tepsi baklava yedirmek için ellerinden geleni yaparlar. 45 milyon cincon taraftarı adam başı 1 euro bağışlasa, wanda'nın nafakası ve tazminatı çıkar işte.

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

Olayın özü şu: Wanda 2 senedir aldatıyor 2 sene önce bırakıp gitti picardi yalvar yakar geri getirdi. Wanda TR yi sevmiyor gitti aldatmaya devam etti. Picardi gördü duydu osimen yildizlasinca geri planda kaldı ve sakatlık tiyatrosu ile kaçıp gitti Arjantin'e. Kadın malın mülkün yarısını istiyor picardi tamamen futboldan kopmak üzere 2 sene sonra Karacabey belediye sporda devam eder futbol hayatına

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Ya arkadaş siz her gün bu ikisinin haberini yapmak zorundamısınız ?

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Haber YorumlarıAli baş:

Kaşar hakediyormusun.

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Haber Yorumlarıclan of clans:

kari gidip onla bunla sevisiyor sonrada nafaka istiyor. ikardi istesin nafakayi

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

boşanma bulduğun yerde yaz

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