Wanda Nara, İstanbul'da! Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Icardi'nin transferinde son düzlükte

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılıların yeni santrforu olup olmayacağı yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak.

Bomba transferlerle yeni sezona giren Galatasaray'ın durmaya hiç niyeti yok. Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Icardi'ye kancayı takan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile görüşecek.

WANDA NARA, İSTANBUL'DA

Haber Global'in aktardığına göre, Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi için görüşmeleri yürütmek üzere İstanbul'a geldi.

Mauro Icardi - Wanda Nara

GEÇEN SEZON YALNIZCA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcu, geçen sezon Paris Saint-Germain'in formasıyla 30 maçta süre alırken 5 gol kaydetti. PSG ile toplamda 92 maç oynayan Arjantinli yıldız, Fransız devine 38 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.