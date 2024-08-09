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Wanda Nara'dan sonra çok değişti! Icardi'den Galatasaray'a ihtar: Paramı verin

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulüpten alacaklarını talep etti ve kulübe ihtar çekti. Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 5 milyon euroyu bulan gecikmiş alacakları için Galatasaray'a ihtar yazısı gönderdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcunun son hamlesi ise duyanları adeta şoke etti. Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti.

GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİ

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulüpten alacaklarını talep etti.

5 MİLYON EURO

Icardi, yaklaşık 5 milyon euroyu bulan gecikmiş alacakları için Galatasaray'a ihtar yazısı gönderdi. Sarı-kırmızılı takıma 2022 yazında gelen Icardi, 74 maçta toplamda 55 gol ve 20 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (16)

Emrah KOCA:

Ne bekliyordunuz ki bedava oynamasını mı . Tabiki isteyecek alacaklarını. Bu gayet normal

354
10
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Vedat Usakligil:

İcardi asla yapmaz böyle bir şeyi. Adam Galatasaray için 50 milyon Euro elinin tersiyle itti. Şimdi BEŞ 5 milyonu mu istiyormuş HAHAHAHAHAHAHAH rarara rerere cimbombom ne demekse HAHAHAHAH

59
130
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Tandogan Dogan:

olacagi buydu kimse sasirmasin

128
14
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Hüseyin Vural:

madem ödemeyecek durumdaysanız neden bu kontratları yaparsınız başarısız yönetimler.Bu yönetimler denetlenmesi lazım.

85
4
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slim shady:

aman aman icardi aşıkları alooo hadi sevin bakalım eheuheuhe

34
18
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Yasar Unal:

Malum kulubün gizli kapaklı işlerdeki yüksek başarısı belli olmakla birlikte kaynağı belli olmayan ya da gerçekte olmayan paralarla yapılan transferlerin sonuçları elbet bir gün ortaya çıkacaktı. Olan da bu aslında.

32
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Hasan Öztürk:

el altından alacağını almış adam şimdi yasal alacaklarını istiyor

29
7
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İbrahim Uzun:

kimse kimsenin bedavaya aşkın olmuyo malesef ????

24
1
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Oguz Ozgul:

5 milyon Euro ya kaç okul yaptırılır

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5
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Perwer:

Tabi bedeni ile para kazanan bir para kapısı vardı. Bu kapı kapanınca beyefendi sudan çıkmış balığa döndü

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