Wanda Nara'dan sonra çok değişti! Icardi'den Galatasaray'a ihtar: Paramı verin

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcunun son hamlesi ise duyanları adeta şoke etti. Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti.

GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİ

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulüpten alacaklarını talep etti.

5 MİLYON EURO

Icardi, yaklaşık 5 milyon euroyu bulan gecikmiş alacakları için Galatasaray'a ihtar yazısı gönderdi. Sarı-kırmızılı takıma 2022 yazında gelen Icardi, 74 maçta toplamda 55 gol ve 20 asist yaptı.