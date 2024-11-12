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Wanda Nara'dan Icardi itirafı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile olan ilişkisi ve Icardi ile olan ilişkisine dair açıklamalarıyla gündemde. Nara, Icardi'nin kendisini değil Galatasaray'ı tercih ettiğini belirtti. Nara, 'Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti' dedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yaptıkları ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. Şu anda Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olan Wanda Nara, Icardiyi de dilinden düşürmüyor.

"GÖTÜRMEK İSTEDİM AMA GELMEDİ"

Son olarak Icardi ile mesajlarını ifşa eden Wanda Nara, Arjantin'de bir televizyon programının konuğu oldu. Burada yaptığı konuşmada Icardi ile mutsuz olduğunu dile getiren Nara, golcü futbolcunun kendisini değil de Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi. Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bravo İcardi'ye.Senin gibi bir zavallıyı iyi ki tercih etmemiş.sende koşa koşa oto faresinin yanına koymuşsun.

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Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

BİRDE FUTBOL OYNAYABİLSEN. ARDA TURAN-SİNEM KOBAL İKİLİSİ GİBİSİNİZ.

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Yahu baydı artık bu âlâ geyiğin ve onun uluslararası çalışan kevaşe karısının haberleri. Arjantin'de bile kaale alan yok bunları. Burada süper star muamelesi görüyorlar.

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